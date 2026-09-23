Москва23 сенВести.В среду Москва окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, а температура на пике может достигнуть +19 градусов. Такой прогноз привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Температурные показатели будут превышать климатическую норму на несколько градусов. Установится преимущественно облачная погода, местами – с небольшими дождями.
Температура воздуха +17…+19, по области +16…+21, на востоке до +23написал он в национальном мессенджере
Ветер будет восточным 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст. Это ненамного превышает норму.