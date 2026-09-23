Синоптик Леус: температура воздуха в Москве составит от +17 до +19 градусов

В среду воздух в Москве прогреется до +19 градусов Синоптик Леус: температура воздуха в Москве составит от +17 до +19 градусов

Москва23 сен Вести.В среду Москва окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, а температура на пике может достигнуть +19 градусов. Такой прогноз привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Температурные показатели будут превышать климатическую норму на несколько градусов. Установится преимущественно облачная погода, местами – с небольшими дождями.

Температура воздуха +17…+19, по области +16…+21, на востоке до +23 написал он в национальном мессенджере

Ветер будет восточным 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст. Это ненамного превышает норму.