Тишковец сообщил, что предзимье в Москве и области начнется на следующей неделе

Тишковец пообещал москвичам последний "миллион на миллион" и скорое предзимье Тишковец сообщил, что предзимье в Москве и области начнется на следующей неделе

Москва1 ноя Вести.В столичном регионе на следующей неделе наступит предзимье и выпадет первый снег, но пока в Москве и области – последний "миллион на миллион", сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В целом минувший октябрь в столичном выдался на 3,3 градуса теплее климатической нормы с дефицитом осадков в 54% и занял второе место по теплу, отметил он.

Ночью 1 ноября по области были небольшие заморозки, днем в Москве и Подмосковье сохранится малооблачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 8–10, что на 3–4 градуса теплее климатической нормы, сообщил синоптик.

Последний "миллион на миллион"! На следующей неделе наступит предзимье и выпадет первый снег написал Тишковец на своей странице "ВКонтакте"

В понедельник, 2 ноября, небо затянут облака, будет туманно. Во вторник небо еще больше нахмурится. Местами пройдут небольшие осадки в смешанном агрегатном состоянии, то есть возможен первый в этом сезоне символический мокрый снег, прогнозирует метеоролог.

В среду пройдут кратковременные заряды снега, будет уже от нуля до плюс трех, местами появится небольшой и неустойчивый снежный покров, который продержится до конца недели. В конце следующей недели, по прогнозу, осадки продолжатся.