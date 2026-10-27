Первый снег в Москве может выпасть 3-4 ноября

Синоптик Леус: в Москве первый снег ожидается 3-4 ноября Первый снег в Москве может выпасть 3-4 ноября

Москва27 окт Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус предупредил о скором приходе первого снега в Москве.

Москвичи могут увидеть первый снег 3-4 ноября. По прогнозу синоптика, после 5-6 ноября в разных местах столицы могут появиться очаги небольшого временного снежного покрова.

Для автомобилистов наступает пора смены авторезины. Летние покрышки при температуре ниже +5° теряют свои свойства и не обеспечивают должного сцепления с дорогой, а осадки лишь ухудшают этот процесс – пора отправляться на шиномонтаж отмечается в сообщении в MAX

Погода в Москве, уточнил синоптик, начнет меняться в первой декаде ноября из-за уменьшающегося светового дня и усиления циклонов.