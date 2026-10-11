Леус: первый снег в Москве может выпасть позднее средних многолетних сроков

Стало известно, когда в Москве может выпасть первый снег Леус: первый снег в Москве может выпасть позднее средних многолетних сроков

Москва11 окт Вести.Первый снег в Москве с высокой вероятностью может выпасть позднее средних многолетних сроков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

В Москве в XXI веке средняя дата выпадения первого снега приходится на 18 октября, а первый временный снежный покров, в среднем, формируется 3 ноября. Высока вероятность, что оба эти явления будут отмечены в столице существенно позднее средних многолетних сроков написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что снежный покров, сформировавшийся в отдельных районах Приволжского и Уральского округов, уже растаял, а довершило его таяние атлантическое тепло.

По словам Леуса, в регионах Сибири и Дальнего Востока снежный покров уже постоянный и пролежит до весны. На сегодняшний день самые высокие сугробы (41 см) в России отмечены на метеостанции Бохапча (Магаданская область), на 2-м месте – метеостанция Ненастная (Хакасия) — высота снега 38 см, на 3-й строчке – метеостанция Баимка (Чукотка) – 30 см.