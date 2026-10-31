Синоптик: 4 ноября в Москве может образоваться первый снежный покров

Синоптик: первый снежный покров в Москве может образоваться 4 ноября Синоптик: 4 ноября в Москве может образоваться первый снежный покров

Москва31 окт Вести.В Москве временный снежный покров высотой до 1 см может сформироваться уже 4 ноября, однако большая его часть растает. Об этом ТАСС рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"В этом году, по предварительным расчетам, ждем установления временного снежного покрова уже 4 ноября", — сообщила она.

По словам синоптика, 3 ноября в столице ожидается небольшой дождь, а в ночь на 4 ноября — дождь с мокрым снегом. Небольшие осадки сохранятся и в остальные дни недели, до 8 ноября.

"Возможно, следы снега мы будем видеть на земле, но в основном он растает, снежный покров временный", — пояснила Паршина.

Более ощутимый снег, по ее словам, может выпасть в третьей декаде ноября.