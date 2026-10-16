Синоптики: первый снег в Москве может выпасть в конце октября – начале ноября

Синоптики рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег Синоптики: первый снег в Москве может выпасть в конце октября – начале ноября

Москва16 окт Вести.Первый снег в Москве может выпасть в третьей декаде октября, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. А ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова ожидает снег в начале ноября. Об этом пишет РБК.

По словам Леуса, в ближайшие пять-семь дней снега в Москве не ожидается.

Есть вероятность, что в третьей декаде октября снег в Москве пройдет сказал Михаил Леус

Позднякова же заявила, что выпадение мокрого снега или снега с дождем ожидается в первые пять дней ноября. При этом снежный покров будет временным и удержится в лучшем случае сутки.

Устойчивый снежный покров в столице обычно устанавливается в конце ноября, однако в 2026 году сроки могут сдвинуться на начало декабря, так как, по словам Поздняковой, октябрь и ноябрь ожидаются теплее нормы.