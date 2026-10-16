Москва16 октВести.Первый снег в Москве может выпасть в третьей декаде октября, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. А ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова ожидает снег в начале ноября. Об этом пишет РБК.
По словам Леуса, в ближайшие пять-семь дней снега в Москве не ожидается.
Есть вероятность, что в третьей декаде октября снег в Москве пройдетсказал Михаил Леус
Позднякова же заявила, что выпадение мокрого снега или снега с дождем ожидается в первые пять дней ноября. При этом снежный покров будет временным и удержится в лучшем случае сутки.
Устойчивый снежный покров в столице обычно устанавливается в конце ноября, однако в 2026 году сроки могут сдвинуться на начало декабря, так как, по словам Поздняковой, октябрь и ноябрь ожидаются теплее нормы.