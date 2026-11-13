Москва13 нояВести.Снежный покров в Москве 31 декабря весьма вероятен, рассказал ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
При этом он отметил, что в последние годы высота снега к новогодним праздникам была заметно ниже климатической нормы.
На Новый год 31 декабря наличие снежного покрова весьма вероятноговорится в сообщении
По словам эксперта, за 90-летний период метеонаблюдений полное отсутствие снега перед Новым годом отмечалось только раз – в 2017 году.
Ранее Терешонок сообщал, что температура в декабре в столичном регионе может оказаться выше климатической нормы на 1-4 градуса. По его прогнозам, в целом погода в течение первого зимнего месяца ожидается неоднородной из-за возможных оттепелей.