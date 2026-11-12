Москва12 нояВести.Среднемесячная температура в декабре в столичном регионе ожидается около климатической нормы, но может оказаться выше на 1–4 градуса, рассказал ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
Климатическая норма средней температуры воздуха в Москве обычно составляет в это время года от минус 4 до минус 6 градусов, в нынешнем же декабре ожидается от минус 4 градусов, что около нормы, до нуля градусов.
По предварительным прогнозам синоптиков, декабрь 2026 года в Москве ожидается около нормы и, возможно, выше нормы на 1–4 градусаговорится в сообщении
При этом погода в течение первого зимнего месяца будет неоднородной: с чередованием кратковременных оттепелей и похолоданий, прогнозирует климатолог.
Что касается снежного покрова, то он в декабре вероятен, хотя погода ожидается неоднородной из-за возможных оттепелей и дождя.