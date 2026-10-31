Заводченков: ноябрь в Центральной России планируется на 2 градуса выше нормы Синоптик Заводченков поделился прогнозом погоды на ноябрь в Центральной России

Москва31 окт Вести.В Центральной России средняя температура воздуха в ноябре ожидается на 2 градуса теплее обычного. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в финале календарной осени природа приготовила для европейской России теплый погодный сценарий.

В большинстве районов средняя температура ожидается на 2—3 градуса выше нормы, при этом на северо-востоке региона от наклонения может оказаться в полтора-два раза больше. В таком же ключе будут развиваться атмосферные процессы и в Сибири. Но здесь эпицентр перегрева расположится в южных широтах. А вот на большей части Дальнего Востока температурный режим ноября прогнозируется в рамках климата. Вот только на Чукотке и в Приколымье будет холоднее обычного поделился прогнозом метеоролог

Также он добавил, что несмотря на теплый прогноз погоды, в Центральной России он ожидается неустойчивым: в первой половине ноября – теплые погоды, а во второй уже холода.

Средняя температура финального осеннего месяца окажется примерно на 2 градуса выше нормы. Правда, погода ожидается неустойчивой. Так, ноябрь стартует аномальным теплом, но во второй половине первой декады столбики термометров уже опустятся ниже средних многолетних значений. Еще одна волна похолодания ожидается в конце второй декады. А устойчивая перестройка на зимний температурный режим начнется только в самом конце месяца, на 2 недели позже обычных сроков сообщил специалсит

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус предупредил о скором приходе первого снега в Москве. Согласно его прогнозам, москвичи могут увидеть первый снег 3-4 ноября.