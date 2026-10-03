Москва3 окт Вести.В середине календарной осени погода на территории Центральной России прогнозируется более теплой, чем обычно. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Также специалист отметил, что самые значительные погодные аномалии ожидаются во второй половине первой и начале второй декады.

В Центральной России в середине календарной осени будет преобладать более теплая, нежели обычно, погода. При этом периоды похолодания прогнозируются кратковременными и поэтому не окажут заметного влияния на температурный режим. А самые значительные аномалии ожидаются во второй половине первой и начале второй декад. Средняя температура ожидается на 3—4 градуса выше нормы заявил метеоролог

Однако в начале октября температура будет достаточно низкая. Например, в Москве столбики термометров покажут до +9. А после такого похолодания в Центральную Россию вернется потепление, воздух вновь станет прогреваться словно в середине сентября - до +16.