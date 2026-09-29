Синоптики ФОБОС: в Центральной России будет преобладать солнечная погода Синоптики ФОБОС спрогнозировали солнечную погоду в Центральной России

Москва29 сен Вести.В Центральной России на протяжении недели будет преобладать тихая и солнечная погода, однако под утро жители региона смогут наблюдать и очаги туманов. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Метеорологи заявили, что в климатические "стандарты" погодные условия вернутся только к концу недели.

В Центральной России стараниями антициклона будет преобладать тихая, солнечная погода, под утро местами могут появиться очаги туманов. Дневная температура в регионе будет на 2-3 градуса выше, нежели положено в это время года по климату, - +15...+16, и только в конце рабочей недели температурный режим станет возвращаться в рамки климата спрогнозировали специалисты

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков сообщал, что финал сентября на Русской равнине окажется заметно теплее обычного - до +24 градусов. Согласно его прогнозу, причиной потепления стало слияние Уральского антициклона с Азорским очагом над Европой.