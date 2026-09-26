Москва26 сен Вести.Финал сентября на Русской равнине окажется заметно теплее обычного - до +24 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно его прогнозу, причиной потепления стало слияние Уральского антициклона с Азорским очагом над Европой.

Сейчас погодный тренд меняется… Большая часть Русской равнины окажется в полосе повышенного давления, и дождевые тучи здесь будут рассеиваться, так что в регион заглянет волна старого бабьего лета. Вне его зоны останутся только северные и южные широты, где по-прежнему сохранится циклоническая активность. В такой ситуации финал сентября на Русской равнине окажется заметно теплее обычного. Даже на севере в полуденные часы столбики термометров будут колебаться в диапазоне +10…+15 градусов, в средней полосе температурный режим войдет в климатические рамки первой половины месяца, на пике прогрева до +21. В южных широтах, несмотря на локальные дожди, до +24