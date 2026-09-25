Москва25 сен Вести.Причиной шторма на Черноморском побережье 24 сентября стало противоборство между циклоном и антициклоном. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Синоптик отметил, что такая погода будет наблюдаться и 25 сентября в некоторых частях Русской равнины.

Причина шторма – блокирующий процесс, именно вдоль линии противоборства циклона и антициклона усилился ветер. Накануне в этой зоне оказалась территория от Приильменья (регион на северо-западе Европейской части России, расположенный в бассейне озера Ильмень и нижнего течения реки Волхов – прим.ред.) до отрогов Кавказа. Вот сегодня ветреная погода будет наблюдаться в изолированных очагах на северо-западе Русской равнины и Поволжье. При этом порывы ослабеют в полтора-два раза до 12-17 метров в секунду. Влагозапас фронтальной облачности сохраняется довольно значительным. Поэтому вновь не обойдется без сильных дождей, самый высокий риск интенсивных осадков в Псковской области и Поволжье сообщил Заводченков

Он добавил, что в Пскове, ливни будут продолжаться до субботы, 26 сентября. Что касается температуры воздуха, то после того, как тучи начнут рассеиваться, столбики термометров поднимутся с +13 до +17 градусов.

Заводченков также рассказал, какая погода ожидает жителей Центральной России в конце недели.