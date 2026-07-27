Москва27 июл Вести.Над Причерноморьем начнет формироваться антициклон. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, антициклон вытеснит на север фронтальную волну, которая дестабилизировала атмосферу в регионе.

Сегодня над Причерноморьем уже начнет формироваться антициклон. Он вытеснит дальше на север фронтальную волну, которая и дестабилизировала атмосферу в регионе. Ее продвижение на восток будет сдерживать другой очаг высокого атмосферного давления над Уралом, так что это вторжение знаменует начало затяжного периода ненастья в Средней полосе. Тем более что из Скандинавии к нам сейчас направляется еще один облачный вихрь. Но пока его тучи успеют подпортить погоду только на крайнем северо-западе Русской равнины. При этом в южных широтах облака рассеются, и лишь кое-где в горах Кавказа и на Нижней Волге могут прошуметь короткие грозовые дожди. Основной же удар стихии придется по центральным областям, где местами за сутки выпадет свыше четверти месячного объема влаги поделился он

Метеоролог добавил, что самые сильные ливни стоит ждать жителям Иванова.

Самые сильные ливни ожидаются в Иванове - к исходу понедельника здесь на каждый квадратный метр выплеснется почти три с половиной ведра воды. Во Владимире, Липецке и Ярославле осадки будут немного слабее. Впрочем, и этих 20-23 миллиметров хватит, чтобы вызвать на улицах подтопления сказал специалист

По словам Тишковца, из-за вторжения фронтальной волны похолодает.

И главный эффект от вторжения фронтальной волны - это похолодание. Днем в Центральной России из-за дождевых туч столбики термометров смогут подняться только до сентябрьских +18...+23. В то же время на юг и восток Русской равнины заглянет настоящая летняя жара - на берегах Волги и в предгорьях Урала после обеда воздух прогреется до +30...+35, в Причерноморье до +28...+33. Например, в Ростове-на-Дону на неделе будет преобладать тихая солнечная погода, в результате дневная температура повысится до +28...+30, что немного теплее обычного. В среду в низовьях Дона вновь возможны грозовые ливни, а затем атмосфера успокоится добавил он

Ранее Тишковец спрогнозировал потепление в Москве. По его словам, во вторник в российской столице столбики термометров покажут +27.