Синоптик Заводченков: жителей Центральной России ожидает пик ненастья в пятницу В Москве похолодает до +14 градусов

Москва25 сен Вести.Пик ненастья в Центральной России придется на пятницу, 25 сентября. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в Москве ожидается резкое снижение температуры. В климатические рамки она войдет в самом конце текущей недели.

В Центральной России пик ненастья придется на пятницу, и в столице после вчерашних +22-х будет уже только +14. В последующие дни осадки в регионе станут носить локальный и кратковременный характер, в результате температурный режим войдет в климатические рамки первой половины сентября до +16...+18 пояснил Заводченков

Ранее синоптики предупредили о мощных осадках на юге России.