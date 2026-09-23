Евгений Тишковец: на Кубань и Придонье надвигаются аномальные ливни

Синоптики предупредили о мощных осадках на юге России Евгений Тишковец: на Кубань и Придонье надвигаются аномальные ливни

Москва23 сен Вести.В ближайшие два дня на Кубани и в Придонье ожидаются интенсивные ливни.

Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец

Ливни принесут до 50% месячной нормы осадков.

В зоне наиболее интенсивных ливней окажутся Кубань и Придонье. В сумме за 2 дня здесь выпадет до половины месячного объема влаги предупредил Тишковец

Он также добавил, что еще одна зона экстремально ненастной погоды появится на крайнем северо-западе Русской равнины.

Ранее сообщалось, что в Москве 23 сентября ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра от 6 до 15 метров в секунду.