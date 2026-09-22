Тишковец: в восточную часть России вернется по-настоящему летняя погода Синоптик рассказал о температурных контрастах на Русской равнине

Москва22 сен Вести.Настоящее лето вернется к жителям восточной части России во вторник, 22 сентября. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, температурный режим на Русской равнине окажется контрастным – на западе и северо-западе столбики термометров не поднимутся выше осенних +12...+17, а в центральных областях дневной прогрев ограничится +15...+20 градусами.

При этом жителей восточной части Европейской России ждет по-настоящему летняя погода – в Поволжье до +22...27, и даже на склонах Полярного Урала и в низовьях Оби потеплеет до +17…+22 пояснил Тишковец

Синоптик также добавил, что в Саратове в среду-четверг потеплеет до +27...+28, что примерно на 10 градусов выше нормы. Однако уже в пятницу-субботу ливни сократят эту температурную аномалию до +19...+21 градуса.

Метеоролог также рассказал, как погода на севере России смогла обновить температурные рекорды прошлого века.