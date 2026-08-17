Москва17 авг Вести.В Москве в ближайшие ожидается возвращение лета, столбики термометров поднимутся до июльских значений. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что пока погода остается ненастной, но в скором времени ситуация изменится благодаря активности циклонов.

На Русской равнине минувшая неделя прошла под знаком осеннего холода. Но атлантические вихри в ближайшие дни резко изменят ситуацию. Сегодня в регионе — тоже ненастно. Основные массивы облачности сконцентрируются в северных широтах, а также над Кавказом и Западной Сибирью. Однако, ливни — за редким исключением — будут куда менее интенсивными, чем на Дальнем Востоке поделился специалист

Синоптик добавил, что циклоны принесут с собой потепление.

Гораздо более заметным следствием их вторжения станет потепление. В Москву, например, после прохладной минувшей недели вернется даже не августовская, а июльская погода: на термометрах до пятницы +23…+25. Из минусов — высока вероятность локальных гроз с небольшими дождями рассказал синоптик

На Дальнем Востоке ожидаются ливни, наиболее обильными осадки будут в Хабаровске. В ближайшие дни на город выльется до трети месячной нормы дождей, что может усугубить последствия паводковой волны.