Погода на севере России обновит температурные рекорды прошлого века Синоптик Тишковец рассказал о новых температурных рекордах на севере России

Москва22 сен Вести.В ряде регионов севера России показатели температуры превысят максимумы, которые держались с прошлого века. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что во вторник, 22 сентября, температурные рекорды ожидаются в четырех регионах.

Сегодня новые температурные рекорды ожидаются на Ямале, севере Урала, в Республике Коми и Югре. Причем, в некоторых районах будут превышены исторические максимумы, державшиеся с середины прошлого века подчеркнул Тишковец

По словам синоптика, в городе Тарко-Сале в ЯНАО погодный рекорд +18,1 градуса зафиксировали в 1948 году, а теперь, спустя 78 лет, этот рекорд будет побит – 22 сентября 2026 года столбики термометров покажут +19 градусов.

Такая же ситуация ожидается и во втором по численности городе в Республике Коми – Ухте. Как отметил Тишковец, в 2001 году температура воздуха здесь достигла +18,9, а ровно через 25 лет ожидается до +20 градусов.

В городе Октябрьское Ханты-Мансийского АО в 1951 году столбики термометров поднялись до +19,8, а теперь здесь может потеплеть до +20 градусов. В том же году в городе Ивдель в Свердловской области температура воздуха поднялась до +22,3 градусов, теперь же термометры покажут +23 градуса.

Ранее сообщалось, что в Омске 11 сентября воздух прогрелся до +30 градусов. До температурного рекорда, который был зафиксирован в городе в 1966 году, не хватило буквально одного градуса.