Москва8 сен Вести.В Южной Сибири ожидается аномально жаркая погода с температурой, близкой к рекордным значениям, и вероятностью обновления исторических максимумов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, на территории Южной Сибири устанавливается период с повышенным температурным фоном.

Жителей Южной Сибири ждет настоящая летняя жара - столбики термометров поднимутся до околорекордных плюс 25–30 градусов. В Омске сегодня солнечно и плюс 29 градусов. Это всего на градус ниже исторического максимума, зафиксированного в 1951 году. Но во второй половине недели полуденный зной на берегах Иртыша усилится до плюс 30-31 градуса, так что шансы на обновление метеостатистики будут более чем реальны рассказал Тишковец

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус рассказала, что прошедшее лето в России стало самым теплым в истории регулярных метеонаблюдений — с 1891 года.