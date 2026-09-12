Снег, дожди и жара: синоптик рассказала о погоде в России 14–20 сентября Синоптик Паршина спрогнозировала снег в середине сентября

Москва12 сен Вести.В России на неделе 14–20 сентября сохранится контрастная погода: в ряде регионов температура будет выше климатической нормы, тогда как на северо-востоке страны уже ожидаются морозы и снег. На юге воздух прогреется до +32 градусов, а в Москве – до +22, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Центральной России температурный фон будет на несколько градусов выше климатической нормы. В Москве неделя начнется с сухой и теплой погоды: в понедельник, 14 сентября, днем ожидается +19–21 градус. С 15 сентября в столичном регионе пройдут дожди различной интенсивности.

Во вторник и среду в Москве температура составит +15–20 градусов днем и +6–11 ночью. В четверг и пятницу воздух прогреется до +17–22. К выходным станет более облачно, местами возможны небольшие дожди, а днем температура поднимется до +20.

В Тверской, Смоленской, Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях температура днем будет повышаться до +21 градуса. В начале недели ожидаются небольшие и умеренные дожди.

Теплая погода сохранится также на юге России, где температура воздуха может достигать +32 градусов. Жара ожидается и на Урале и в Сибири.

При этом на северо-востоке страны уже начнется настоящая осенняя погода. В Якутии и Магаданской области прогнозируются морозы до −10 градусов и снег.