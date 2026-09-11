Для установления нового температурного рекорда в Омске не хватило 1 градуса

В Омске до температурного рекорда не хватило одного градуса Для установления нового температурного рекорда в Омске не хватило 1 градуса

Москва11 сен Вести.В Омске 11 сентября воздух прогрелся до аномальных 30 градусов выше нуля. Однако ожидавшийся в городе новый температурный рекорд месяца в итоге не случился – не хватило буквально одного градуса, сообщает ИС "Вести".

Действующий температурный рекорд Омска держится с 1966 года. Тогда в городе также установилась аномальная для сентября жара, но немного выше нынешних значений – +31,5 градуса.

С тех пор воздух в сентябре сильнее не прогревался.

Этой осенью ожидать температуры выше в Омске уже не придется. Если 12 сентября по области еще ожидается до +30 градусов, то с 13 сентября в регионе прогнозируют похолодание – до +20 градусов.