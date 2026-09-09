В Кемерово сегодняшний день стал рекордно жарким с 1969 года На юг Сибири пришла рекордная жара

Москва9 сен Вести.В Кемерово сегодняшний день стал рекордно жарким, превзойдя прежний максимум 1969 года, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Термометры вплотную подобрались к отметке +30. Аномально тепло и в других регионах Сибири и Урала. Неудивительно, что нашлись те, кто продлил пляжный сезон отметил эксперт

Южную Сибирь рекордная жара станет покидать в конце недели. В Омске вплоть до субботы солнечно и +30 - +32. В воскресенье - понедельник в городе прошумят локальные ливни и грозы, а дневной прогрев ограничится 22-24 градусами.