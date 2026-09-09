Москва9 сенВести.В Кемерово сегодняшний день стал рекордно жарким, превзойдя прежний максимум 1969 года, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Термометры вплотную подобрались к отметке +30. Аномально тепло и в других регионах Сибири и Урала. Неудивительно, что нашлись те, кто продлил пляжный сезонотметил эксперт
Южную Сибирь рекордная жара станет покидать в конце недели. В Омске вплоть до субботы солнечно и +30 - +32. В воскресенье - понедельник в городе прошумят локальные ливни и грозы, а дневной прогрев ограничится 22-24 градусами.