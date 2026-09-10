Синоптик Заводченков: в выходные в Москве будет солнечно и сухо

В Москве дожди собьют показания термометров до +18 градусов в конце недели Синоптик Заводченков: в выходные в Москве будет солнечно и сухо

Москва10 сен Вести.В Москве небольшие дожди собьют жару с +25 до +18 градусов в конце рабочей недели. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

При этом он отметил, что в предстоящие выходные ожидается солнечная и сухая погода.

В Москве после сегодняшних +25, в пятницу небольшие дожди собьют показания термометров до +18. В последующие дни в Центральную Россию вернется солнечная и сухая погода, но температурный режим останется в рамках сентябрьского климата – после полудня до +18...+19 пояснил Заводченков

Синоптик также отметил, что в Кемерово 9 сентября стало рекордно жарким, превзойдя прежний максимум 1969 года.