В одной части Сибири погода будет как в Ницце, в другой – как в Анталии

Рекордный зной накроет Ямал В одной части Сибири погода будет как в Ницце, в другой – как в Анталии

Москва10 сен Вести.Рекордный зной охватит территорию от Ямала до степей Казахстана в четверг, 10 сентября. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в Надыме и Ханты-Мансийске воздух прогреется как во французской Ницце.

Сегодня рекордный зной охватит территорию от Ямала до степей Казахстана. Представьте, в Надыме и Ханты-Мансийске показания термометров войдут в климатические рамки субтропической Ниццы. В Томске и Омске будет также жарко, как в сентябрьской Анталии отметил эксперт

Синоптик рассказал, что в Сибири экстремальная жара затянется до выходных, а на Русской равнине посвежеет уже завтра.

Самые сильные ливни пройдут в полосе от Онеги до Верхней Волги, а на остальной территории осадки будут умеренными – их интенсивность не превысит 4–7 миллиметра. В результате прогрев приземного слоя атмосферы заметно сократится пояснил Заводченков

Также, согласно прогнозу синоптика, в Москве дожди собьют показания термометров до +18 градусов в конце недели.