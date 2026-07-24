Москва24 июл Вести.Поток южных ветров из пустыни Каракумы, находящейся на юге Средней Азии, принесут аномальную жару на восток европейской России. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в эпицентре жары окажется Самара, где столбики термометров поднимутся до +38 градусов в ближайшие дни.

В зоне влияния антициклона в ближайшие несколько дней установятся южные воздушные потоки, в результате на восток европейской России хлынут массивы воздуха из Средней Азии, если точнее, из пустыни Каракумы. В этой части страны станет очень жарко. В эпицентре зноя окажется Самара, уже сегодня в городе +33, завтра +36, затем несколько дней с температурой порядка +38. Это близко к абсолютному максимуму июля. И только на следующей неделе сюда пробьются освежающие дожди пояснил Заводченков

Синоптик также добавил, что антициклон принесет сухую и жаркую погоду в Поволжье. в то же время на юго-востоке Центрального района и Черноземья местами выпадет более 20 миллиметров осадков.