В Москву снова придет тепло на следующей неделе Синоптики спрогнозировали очередное потепление в Москве на грядущей неделе

Москва24 июл Вести.В столице в начале следующей недели ожидается потепление до +26 градусов. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно его прогнозу, в других регионах России погода останется контрастной.

На остальной же территории европейской России погода останется такой же, как и сейчас: неустойчивой и ненастной. В Москве, например, до вторника на термометрах, вполне соответствующих климату +23…+26 с небольшим похолоданием в понедельник, вызванным усилением дождей отметил Заводченков

По словам синоптика, поток южных ветров из пустыни Каракумы принесет аномальную жару на восток европейской России. В эпицентре жары окажется Самара, где столбики термометров поднимутся чуть ли не до +40 градусов.