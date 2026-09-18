В Сыктывкаре ожидается рекордная жара в начале новой недели В Сыктывкаре температура воздуха приблизится к абсолютному рекорду

Москва18 сен Вести.В начале новой недели в столице Республики Коми - Сыктывкаре - ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха приблизится к абсолютному рекорду тепла, зафиксированному в 1955 году. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что циклон, ранее обрушившийся на Европу, 18 сентября уже будет "кружить" на севере Русской равнины, а его фронтальный раздел зацепит центральную часть региона.

Правда, ему уже не хватит сил спровоцировать сколько-нибудь серьезное ненастье. При этом вторжение фронтальной облачности окажется весьма кратковременным, и уже завтра антициклон возьмет под свой контроль атмосферные процессы средней полосы сообищил синоптик

По его словам, в выходные бабье лето вновь станет набирать обороты.

К воскресенью дневная температура здесь (в средней полосе - прим. ред.) повысится до +20...+25, в южных широтах вообще ожидается настоящая жара +25...+30. А в зоне осенней прохлады останется лишь север - из-за плотных туч воздух сможет прогреться только до +10...+15, на северо-западе до +13...+18. Правда, климат все равно возьмет свое. Уже скоро эти прохладные воздушные массы начнут пробиваться дальше вглубь Русской равнины. На пик похолодание выйдет в середине следующей недели, в зоне с дневной температурой ниже +20 окажется вся западная часть региона вплоть до Приазовья сказал метеоролог

Вытесненный из южных широт воздух отправится согревать северо-восток Европейской России.

Например, теперь летний ренессанс ждет Сыктывкар. В столице Республики Коми ожидается комфортная солнечная погода, и только в субботу не исключены небольшие ливни. В такой ситуации температура станет расти, как итог - после сегодняшних +18 в начале новой недели здесь будет +20...+22, это очень близко к абсолютному рекорду тепла, зафиксированному в 1955 году добавил эксперт

Ранее сообщилось, что во вторник, 22 сентября в Москве стартует новый период дождей. По прогнозам синоптика, он вернет погоду в рамки климата.