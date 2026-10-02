Москва2 окт Вести.В Москве в субботу, 3 октября, заметно похолодает, а затем температура вновь поднимется до сентябрьских значений, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Подмосковье самые высокие шансы увидеть иней на траве в восточной части региона. В самой столице, благодаря городскому острову тепла, столбики термометров не опустятся ниже нуля. Тем не менее в Москве похолодает с сегодняшних +13 градусов до октябрьских +9 в субботу. А затем в Центральную Россию вернется потепление, воздух вновь станет прогреваться словно в середине сентября - до +14-16