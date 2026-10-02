В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые выходные октября Гидрометцентр: в первые октябрьские выходные в Москве ожидается похолодание

Москва2 окт Вести.В первые октябрьские выходные в Москве ожидается похолодание: около 10 градусов выше нуля днем и до 5 ночью. Об этом сообщила ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

3 и 4 октября в столице и области сохранится антициклональный характер погоды.

В ночь на субботу прогнозируется облачная с прояснениями погода. Дело не дойдет до существенных осадков, но тем не менее облака защитят нас от заморозков. В Москве, конечно, будет прохладно, но минус не прогнозируется: в Москве – 3-5 градусов, и по области – от 1 до 6 градусов. Ночью ветер северный, 2-7 м/с. В дневные часы в Москве [будет] всего лишь около 10 градусов, и в Подмосковье от 7 до 12 градусов. И крепкий северный ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление у нас продолжит падать спрогнозировала Макарова

Атмосферное давление, по словам эксперта, продолжит падать. В ночь на воскресенье возможна минусовая температура.

В Москве до минус 1 градуса и по области на востоке до минус 4 градусов. День обойдется без осадков, но зато после такой прохладной ночи дневная температура у нас будет выше – это уже почти 13-15 градусов, и постепенный разворот ветра на западный добавила синоптик

Она отметила, что к региону приближается атмосферный фронт циклона – центр находится над Балтикой, – с этим фронтом подойдут облачные массивы и возрастет вероятность дождей.

Ранее Марина Макарова сообщила, что сентябрь 2026 года вошел в четверку самых теплых в истории Москвы. Кроме того, по ее словам, этот сентябрь стал самым теплым в XXI веке.