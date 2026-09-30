Синоптики: в выходные на Москву обрушится недолгое похолодание Синоптики ФОБОС: в конце недели в Москве похолодает

Москва30 сен Вести.В первые выходные октября температура воздуха в российской столице понизится до +11...+12. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта ИС "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их прогнозам, в Москве ожидается солнечная погода.

В Центральной России сегодня солнечно, в Москве около +16. Правда, с завтрашнего дня в регион с севера начнет поступать более прохладный воздух, и температура понизится - в пятницу-субботу до +11...+12. Но это похолодание будет недолгим, уже в воскресенье вновь потеплеет заявили метеорологи

Ранее сообщалось, что в Центральной России на протяжении недели будет преобладать тихая и солнечная погода, однако под утро жители региона смогут наблюдать и очаги туманов. Специалисты заявили, что в рамки климата погода вернется только к концу недели.