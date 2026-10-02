Москва2 окт Вести.В воскресенье, 4 октября, похолодание достигнет максимума. К утру зона заморозков дойдет до некоторых регионов, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Максимальный размах заморозки приобретут в воскресенье. Под утро в этой зоне окажется огромная территория вплоть до Придонья и низовьев Волги, здесь воздух сможет остывать до нуля, минус 5 градусов. И только на самом юге и западе Русской равнины задержится сравнительно теплая погода