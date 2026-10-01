Синоптик Леус дал прогноз погоды на октябрь в Москве

Синоптик рассказал о погоде в октябре в Москве Синоптик Леус дал прогноз погоды на октябрь в Москве

Москва1 окт Вести.Октябрь в Москве продолжит теплые и сухие тенденции сентября, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в мессенджере MAX.

Он отметил, что средняя температура воздуха во втором осеннем месяце в столице составляет плюс 5,8 градуса, а средняя дата первых заморозков в XXI веке приходится на 11 октября.

Октябрь, согласно прогнозам, продолжит теплые тенденции года, пишет синоптик.

Средняя температура превысит норму на 0,5-1,5 градуса. Самым теплым периодом месяца ожидается вторая пятидневка говорится в публикации

Что касается осадков, то в отличие от перевыполнивших дождевую норму трех последних октябрей, в начавшемся месяце их ожидается меньше нормы: 85-95% от положенного, прогнозирует Леус.

Он также сообщил, что средняя дата выпадения первого снега в век глобального потепления в столице приходится на 18 октября.