Москва1 октВести.Октябрь в Москве продолжит теплые и сухие тенденции сентября, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в мессенджере MAX.
Он отметил, что средняя температура воздуха во втором осеннем месяце в столице составляет плюс 5,8 градуса, а средняя дата первых заморозков в XXI веке приходится на 11 октября.
Октябрь, согласно прогнозам, продолжит теплые тенденции года, пишет синоптик.
Средняя температура превысит норму на 0,5-1,5 градуса. Самым теплым периодом месяца ожидается вторая пятидневкаговорится в публикации
Что касается осадков, то в отличие от перевыполнивших дождевую норму трех последних октябрей, в начавшемся месяце их ожидается меньше нормы: 85-95% от положенного, прогнозирует Леус.
Он также сообщил, что средняя дата выпадения первого снега в век глобального потепления в столице приходится на 18 октября.