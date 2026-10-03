Москва3 окт Вести.На европейской территории России середина календарной осени прогнозируется теплее обычного. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в южных широтах средняя температура будет на пару градусов выше нормы, а вот в северной половине страны аномалия сможет достигнуть и 3-4 градусов.

Если в южных широтах средняя температура ожидается на 1—2 градуса выше нормы, то в Северной половине Русской равнины аномалия может достигать 3-4 градусов. Такой же сценарий природа станет реализовывать и за Уралом. В Сибири зона максимального перегрева охватит низовья Оби и Енисея. На большей части Дальнего Востока октябрь тоже будет теплый. Здесь только в океанической части региона будет преобладать погода в рамках климата или немного прохладнее рассказал метеоролог

Ранее специалист прогнозировал теплую погоду и в Центральной России. По его словам, средняя температура ожидается на 3—4 градуса выше нормы.