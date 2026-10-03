Заводченков: жителей Русской равнины вновь ждет не по сезону теплая погода

Синоптик Заводченков: почти на всей территории РФ погода будет теплее обычного Заводченков: жителей Русской равнины вновь ждет не по сезону теплая погода

Москва3 окт Вести.От Арктического побережья до предгорий Кавказа средняя температура воздуха окажется на 2—4 градуса выше многолетних значений. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам метеоролога, арктическое вторжение вполне может поспособствовать потеплению.

Надо сказать, что для бабьего лета арктическое вторжение — это хороший "симптом". В результате похолодания атмосферное давление станет быстро повышаться, и к началу новой недели антициклон восстановит свой контроль над погодными процессами большей части европейской России, а атлантический циклон, смещающийся на его северной периферии, станет закачивать в регион согретые Гольфстримом воздушные массы. сообщил специалист

Он добавил, что холодный воздух при данных обстоятельствах "отправится остужать" верховья Оби, Иртыша и Енисея. А жителей Русской равнины вновь будет ждать не по сезону теплая погода.

Практически на всей территории, от Арктического побережья до предгорий Кавказа средняя температура окажется на 2—4 градуса выше многолетних значений резюмировал Заводченков

Ранее сообщалось, что на европейской территории России середина календарной осени также прогнозируется теплее обычного.