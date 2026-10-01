Москва1 октВести.С сентября по март температура на большей части России будет около или выше среднемноголетних значений, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову.
В целом за шесть месяцев холодного полугодия с октября по март температурный режим на большей части территории России ожидается около и выше средних многолетних значений. В течение отопительного периода в большинстве регионов Российской Федерации высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных метеорологических явленийотметила метеоролог
По ее словам, более суровая по сравнению с прошлым годом зима ожидается на Дальнем Востоке.