Температура в следующие полгода на большей части РФ будет около и выше нормы Синоптик Макарова: зима на большей части РФ будет теплой

Москва1 окт Вести.С сентября по март температура на большей части России будет около или выше среднемноголетних значений, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову.

В целом за шесть месяцев холодного полугодия с октября по март температурный режим на большей части территории России ожидается около и выше средних многолетних значений. В течение отопительного периода в большинстве регионов Российской Федерации высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных метеорологических явлений отметила метеоролог

По ее словам, более суровая по сравнению с прошлым годом зима ожидается на Дальнем Востоке.