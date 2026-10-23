Москва23 окт Вести.Не по сезону теплая погода задержится в Центральной России. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Центральной России задержится не по сезону теплая погода, а локальные дожди возможны только сегодня утром и во вторник. Преобладающая дневная температура в столице +10...+13 спрогнозировал специалист

Ранее сообщалось, что аномально теплая погода с температурой на 6–8 градусов выше климатической нормы ожидается в Москве и Московской области в предстоящие выходные — 24 и 25 октября.