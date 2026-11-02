Теплый октябрь затормозил приход зимы на несколько недель Заводченков: лишний месяц комфортной погоды уложился в логику изменений климата

Москва2 ноя Вести.Комфортная погода в октябре в ряде российских регионов укладывается в логику климатических изменений на планете. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков в авторской колонке для ИС "Вести".

Он отметил, что в Москве не хватило двух десятых градуса для обновления абсолютного рекорда октябрьского тепла, а в Казани и Кирове были превышены исторические максимумы, державшиеся с XIX века.

Происходящее хорошо укладывается в логику наблюдающихся на планете климатических изменений… Из-за глобального потепления сроки наступления сезонов сдвигаются… Иначе говоря, меняются границы климатических зон, и за XXI век они переместились примерно на 500 км севернее сообщил Заводченков

В центре страны теперь преобладает погода, более характерная для Черноземья, подчеркнул он.

Получается, как звенья цепи: одно тянет за собой другое – сокращение морозного периода увеличивает продолжительность активной вегетации и создаются условия для миграции в северные широты более теплолюбивых растений и животных добавил Заводченков

Подробнее об изменении климата и прогнозе на ноябрь и декабрь – в авторской колонке ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Вадима Заводченкова.