Москва26 окт Вести.Температурный фон во многих районах Европейской России в конце октября отвечает последним дням сентября: до старта метеорологической зимы остается около двух недель, а средняя температура октября в Москве, Владимире, Тамбове, Воронеже, Нижнем Новгороде и ряде других городов держится на рекордно высоком уровне за все полтора века метеорологических наблюдений. Об этом в своей колонке для ИС "Вести" пишет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

На календаре финал октября, а природе, по крайней мере на Русской равнине, до этого и дела нет! В климатическом отношении температурный режим во многих районах Европейской России больше соответствует последним дням сентября. А ведь до начала метеорологической зимы осталось что-то около двух недель. Кто-то скажет – глобальное потепление… Но потепление потеплением, а, например, на юге Центральной Сибири, в Красноярске, средняя температура стала отрицательной в соответствии с обычными сроками. То есть погодные процессы уже перестроились на зимний лад.

Главная причина происходящего – нарушение воздушных течений в атмосфере. Мы привыкли к нормальному западно-восточному переносу, именно он и определяет сложившиеся особенности климата. Судите сами – атлантический поток в третьей декаде октября согревает Лондон и Париж до +10 градусов. По дороге до Варшавы он остывает до +6, к Москве доходит порядка 40% былого тепла, а Сибири вообще достаются лишь самые крохи.

Сейчас над Европейской территорией России и Уралом сформировался так называемый блокирующий процесс. Иначе говоря – стационарный антициклон, перекрывший атлантическим циклонам привычные траектории вглубь Евразии. И вместо обычных западно-восточных ветров потоки приобрели мередианальное направление. Над Русской равниной – южное, и в регион поступают хорошо прогревшиеся воздушные массы, а над Сибирью - северное, и сюда веет холодом из Арктики. Кстати, именно развитие таких процессов и есть главный механизм, посредством которого проявляются климатические изменения, наблюдающиеся в настоящее время на планете.

Надо сказать, что атмосферные блоки довольно устойчивы. Все помнят стационарный антициклон, царивший над Русской равниной огненным летом 2010. Нынешнему по прогнозам осталось жить около недели, то есть Сибирь продолжит погружаться в зиму, а Европейская Россия - наслаждаться аномальным теплом.

К слову, сейчас средняя температура октября, например, в Москве, Владимире, Тамбове, Воронеже, Нижнем Новгороде и многих других городах находится на рекордно высоком уровне за все полтора века метеорологических наблюдений. И в отдельных районах природе все же хватит запала, чтобы обновить эту метеостатистику. А вот в столице исторический максимум 2020 года, тем не менее, устоит. Обидно, но не хватит всего нескольких десятых, чтобы середина осени 2026-го оказалась в пятерке самых теплых с 1879 года.