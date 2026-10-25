Москва25 окт Вести.Текущий месяц продолжает радовать жителей Центральной России поздним бабьим летом с превышением средней температуры над своей климатической нормой - более чем на 3 градуса, и одновременно - засушливостью с дефицитом осадков, как минимум, на 50%. Это следствие воздействия блокирующего антициклона-долгожителя, который пока продолжит держать оборону на берегах Москвы-реки, по крайней мере, первую половину предстоящей недели.

Заключительное воскресенье октября станет последним погожим и очень теплым выходным осени. Сегодня, в условиях ясной погоды "миллион на миллион", воздух в столичном регионе сумеет прогреться почти до рекордных +10…+15!

В понедельник в Москве и по области ожидается солнечная и сухая погода, под утро +2…+5, после полудня +10…+13.

Во вторник облаков прибавится, но обойдется без осадков, станет на градус-другой прохладнее.

В среду показания барометров опять повысятся, небо прояснится до малооблачного состояния, и небесная канцелярия подарит москвичам не по сезону погожий и теплый денек с температурным фоном на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Под финал октября атмосфера затрещит по швам, резко перестраивая циркуляцию, произойдет перелом, и погода уже не вернется к прежнему состоянию. Дело в том, что циклоны пробьют-прорвут блокаду, и антициклональный "щит" будет взломан, его изобары - разомкнутся. Погода постепенно испортится, особенно к субботе хлынут "полчища" дождевых туч, ветры развернутся с южных на северные румбы, и начнется понижение температуры воздуха. В четверг и пятницу по ночам от +4 до +7, в дневные часы +7…+10, в пасмурные выходные максимальная температура уже не превысит +5…+8. Тем не менее, октябрь войдет в тройку самых теплых за всю метеоисторию, но вряд ли станет рекордсменом.

В начале ноября, по всей видимости, произойдут заметные перемены. Золотая осень, практически миновав осень глубокую, передаст атмосферу во временное пользование двойственному предзимью, когда дневная температура понизится до +2…+5, а по ночам столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Для автомобилистов наступит горячая пора смены авторезины: летние покрышки при температуре ниже +5 потеряют свои свойства и не обеспечат должного сцепления с дорогой – наступит "автомобильная" зима. Из-за усиления ветра до 7-12 м/с станет промозгло, на деревьях практически не останется листвы. В условиях пограничной температурной черты ожидается высокая вероятность выпадения мокрыми хлопьями первого в сезоне снега! Однако настоящий снежный покров не образуется – он будет таять и превращаться в грязь. Снежный покров станет устойчивым в лучшем случае только в декабре.

Природа словно "переключит передачу": осень уже отдаст влагу, но зима еще не возьмет ее в твердом виде. Небесная канцелярия пока не определится с фазой, погода будет на распутье. Поскольку ноябрь прогнозируется теплым, так же, как и октябрь, на 3 градуса превысит климатическую норму, это будет всего лишь "черновик" зимы – природа только попробует набрасывать первые морозцы, лед на лужах и "снегодождь", но тут же будет отступать, стирая написанное…