Последние дни золотой осени: погодные тренды возвращаются в норму После выходных температура в Москве вернется в рамки климатической нормы

Москва23 окт Вести.В столичном регионе в выходные сохранится хорошая погода с температурой выше нормы, однако погодные тренды вскоре изменятся, сообщила информационной службе "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова.

Московский регион сейчас, находясь на западной периферии антициклона, пока остается подвержен влиянию теплого атмосферного фронта, с которым и связаны дожди утром в пятницу.

Но уже к обеду антициклон укрепит свои позиции, облаков станет меньше, а столбики термометров поднимутся до плюс 11. В выходные распогодится окончательно, будет очень солнечно и сухо, а в разгар дня воздух прогреется и вовсе до плюс 13. И если понедельник сохранит этот погодный тренд, то уже во вторник в Москву прорвутся дожди холодного фронта, которые сразу же ограничат дневной прогрев и вернут температуру в рамки климата рассказала синоптик

Судя по прогнозу, приближающиеся выходные будут последними в этом сезоне столь погожими, поэтому надо успеть сполна насладиться золотой осенью.