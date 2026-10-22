Аномально теплая погода ожидается в Москве на предстоящих выходных

"Последние теплые выходные": москвичам рассказали о погоде на уикенд Аномально теплая погода ожидается в Москве на предстоящих выходных

Москва22 окт Вести.Аномально теплая погода с температурой на 6–8 градусов выше климатической нормы ожидается в Москве и Московской области в предстоящие выходные — 24 и 25 октября. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В субботу (24 октября. — Ред.) днем воздух … прогреется до +13 градусов при климатической норме около +5°. Погода будет преимущественно облачной, воздух — сухим. В воскресенье (25 октября. — Ред.) ожидается до +12 градусов на фоне преимущественно ясной погоды сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Отмечается, что это будут последние теплые выходные года.

В понедельник, 26 октября, придут сильные порывы ветра со скоростью 13–14 м/с, а в середине следующей недели погода начнет портиться — в столице ожидаются дожди и снижение температуры.