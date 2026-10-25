Леус: температура воздуха в воскресенье в Москве превысит норму на 5-6 градусов

В воскресенье температура в Москве превысит норму на 5-6 градусов Леус: температура воздуха в воскресенье в Москве превысит норму на 5-6 градусов

Москва25 окт Вести.В воскресенье, 25 октября, в Москве и Московской области ожидается до 14 градусов тепла. Эти показатели превысят климатическую норму на 5-6 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Погода будет малооблачной, без осадков.

Температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов. … +12…+14, по области +10…+15 написал он в своем канале

Ветер будет юго-восточным 4-9 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 756 мм рт. ст. Но и это все равно выше нормы.