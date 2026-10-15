Москва15 окт Вести.Погода в Москве уже в пятницу, 16 октября, пойдет на улучшение. В выходные в столице ожидается сентябрьское тепло. Об этом ИС "Вести" рассказала главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, с пятницы по воскресенье осадков не предвидится, не будет и сильного ветра.

Уже в предстоящие дни – даже уже завтра – погода будет, во-первых, без осадков, и, во-вторых, вот за счет адвекции теплого воздуха дневная температура в Москве может достигнуть отметки 14-16°C. Это на 5-6°C выше климатической нормы. Это почти сентябрьское состояние погоды. И такая погода с переменной облачностью, без осадков удержится в столичном регионе и в субботу, и в воскресенье… Мы увидим с вами солнышко на небе сказала Позднякова

Однако, отметила синоптик, предстоящие выходные – последние теплые дни в этом году.

В силу астрономических факторов день у нас все короче и короче, высота Солнца все ниже и ниже. И поэтому у нас, естественно, происходит естественное снижение температуры, которая не компенсируется сильной адвекцией тепла. Поэтому мы ждем, что в середине недели температура воздуха, оставаясь выше нормы, все-таки в ночные часы уже может быть местами слабоотрицательная добавила Позднякова

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил о вероятности возникновения утренних туманов в Москве.