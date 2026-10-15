Москва15 окт Вести.Дожди в Москве закончатся в четверг, их не будет в пятницу и выходные, рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в пятницу и субботу (16 и 17 октября) в столице будет больше солнца. По ночам температура будет находиться на уровне от +6 до +11 °C, а в дневные часы в Московской области от +12 до +17 °C. В Москве будет немного теплее – от +15 до +17 °C.

Как отметил синоптик, холоднее всего будет в северо-западных районах Подмосковья.

В воскресенье будет преобладать облачная погода с незначительными прояснениями. Ночью порядка +4 …+9 °C, днем около +11 …+16 °C. В утренние часы в ближайшие дни ожидаются туманы сказал он в разговоре с RT

По мнению специалиста центра погоды ФОБОС Вадима Заводченкова, предвестником скорого потепления в Европейской части России является почти зимняя погода за Уралом.