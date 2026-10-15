Москва15 октВести.Почти "зимняя" погода за Уралом – предвестник скорого потепления в Европейской части России. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Вадим Заводченков.
Интересно, что именно "репетиция зимы" за Уралом — одна из главных причин скорого потепления в Европейской части России. Вторжение арктического воздуха спровоцирует усиление азиатского антициклона, охватившего север Казахстана и предгорья Урала, и его гребень станет продвигаться к побережью Балтики, вытесняя поля фронтальной облачности за пределы региона. В результате сегодня основные массивы дождевых туч сконцентрируются лишь на западе и юго-западе Русской равнины, но постепенно погода и здесь станет налаживатьсязаявил эксперт
Ранее сообщалось, что в центральной части Европейской России на каждый квадратный метр выльется "свыше двух ведер дождевой воды". Однако над западной частью будет наблюдаться плотная облачность. Воздух прогреется до +8-13 градусов.