Синоптик рассказал о том, что повлияет на скорое потепление в Европейской России Заводченков обозначил "предвестника" скорого потепления в Европейской части Росс

Москва15 окт Вести.Почти "зимняя" погода за Уралом – предвестник скорого потепления в Европейской части России. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Вадим Заводченков.

Интересно, что именно "репетиция зимы" за Уралом — одна из главных причин скорого потепления в Европейской части России. Вторжение арктического воздуха спровоцирует усиление азиатского антициклона, охватившего север Казахстана и предгорья Урала, и его гребень станет продвигаться к побережью Балтики, вытесняя поля фронтальной облачности за пределы региона. В результате сегодня основные массивы дождевых туч сконцентрируются лишь на западе и юго-западе Русской равнины, но постепенно погода и здесь станет налаживаться заявил эксперт

Ранее сообщалось, что в центральной части Европейской России на каждый квадратный метр выльется "свыше двух ведер дождевой воды". Однако над западной частью будет наблюдаться плотная облачность. Воздух прогреется до +8-13 градусов.