Синоптик Заводченков рассказал о смене погоды на Урале и в регионах Сибири

Заводченков: на Урале потеплеет, а в Южную Сибирь придет похолодание Синоптик Заводченков рассказал о смене погоды на Урале и в регионах Сибири

Москва9 ноя Вести.На Урале в ближайшие дни ожидается улучшение погоды, тогда как в Южной Сибири станет значительно холоднее. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, в первые дни недели на Урале температура повысится до +5 градусов.

Жителей Урала ждет улучшение погоды. В первые дни здесь еще возможны небольшие снежные заряды, но затем облака рассеются и потеплеет до 0…+5. В Южную Сибирь будут прорываться холодные воздушные массы. В понедельник это похолодание охватит только Прииртышье, а вот уже к среде повсеместно столбики термометров не смогут подняться выше -3…+2 отметил Заводченков

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что на предстоящей неделе циклон принесет в столицу снег с дождем и дальнейшее потепление.