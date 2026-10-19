Москва19 окт Вести.На Урале в начале рабочей недели ожидается ухудшение погодных условий из-за надвигающегося холодного фронта. Похолодает и в Южной Сибири. Об этом ИС "Вести" рассказала телеведущая Мария Борисова.

Она отметила, что во вторник и в среду облачность начнет рассеиваться, и воздух сможет прогреться до +8…+13 градусов.

На Урал в начале рабочей недели прорвется холодный фронт, так что погода испортится, но уже во вторник-среду тучи станут рассеиваться, и солнце сможет прогревать воздух до +8...+13 градусов. В Южной Сибири, наоборот, рабочая неделя стартует аномально теплой погодой, а затем к верховьям Оби, Иртыша и Енисея вновь прорвутся арктические воздушные массы. Так что осадки опять станут переходить в снег, и показания термометров уже не превысят 0...+5 градусов пояснила Борисова

По ее словам, при этом регион постепенно теряет позиции по температуре. Если ранее в Оренбурге воздух прогревался до +20 градусов, то теперь ожидается около +11.

Дополнительно телеведущая предупредила россиян о том, что с понедельника Центральную Россию могут накрыть заморозки и туманы.