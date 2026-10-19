Антициклон принесет на юг России небольшую "передышку" от интенсивных дождей Борисова: на юге России неделя начнется с ливней

Москва19 окт Вести.В начале рабочей недели на юге России ожидаются сильные дожди, а в Среднем Поволжье установится преимущественно малооблачная погода. Об этом ИС "Вести" рассказала телеведущая Мария Борисова.

Вместе с тем, по ее словам, на юг России начнет распространяться гребень антициклона, благодаря которому ливни станут локальными и кратковременными, а температура воздуха достигнет +20 градусов.

В начале рабочей недели над Черным морем будут клубиться поля фронтальной облачности, и в регионе ожидаются довольно сильные дожди. Но затем на юг России станет распространяться гребень антициклона, и ливни обретут локальный и кратковременный характер. Температурный режим будет умеренно теплый, днем, в При Черноморье, низовьях Волги и Дона +18…+23 градуса, в регионах Кавказа до +15…+20 градусов. В атмосфере над средним Поволжьем будет доминировать антициклон, поэтому здесь будет преобладать относительно малооблачная погода, и существенные осадки маловероятны. В такой ситуации ничто не помешает солнцу прогревать воздух до сентябрьских показателей – +12…+17 градусов отметила Борисова

Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец пообещал россиянам позднее бабье лето. Согласно его прогнозу, оно начнется уже на следующей неделе.