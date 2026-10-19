В начале недели погода на северо-западе России будет теплее климатической нормы

На северо-западе России столбики термометров поднимутся выше +15 градусов В начале недели погода на северо-западе России будет теплее климатической нормы

Москва19 окт Вести.Жителей северо-запада России в начале недели ожидает аномально теплая для этого периода погода — температура воздуха достигнет +16 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказала телеведущая Мария Борисова.

Она отметила, что исключением станет Крайний Север, где в начале недели могут выпасть небольшие осадки.

На северо-западе России тоже фон атмосферного давления ожидается повышенным, и только на Крайний Север в начале недели еще смогут пробиться поля фронтальной облачности, несущие с собой небольшие осадки. Показания термометров существенно превысят уровень климатической нормы днем, на севере +6…+11 градусов, в южных районах до +11…+16; в первые дни немного прохладнее сообщила Борисова

По ее словам, в начале рабочей недели антициклон принесет на юг России небольшую "передышку" от интенсивных дождей, а температура воздуха, тем временем, достигнет отметки в +20 градусов.